Jethallens bestyrelse vil bygge en hal mere

BYGGEPLANER Hallen har simpelthen fået en ansigtsløftning med blandt andet ny belægning mellem hallen og parkeringspladsen. Der er lavet nyt indgangsparti, kommet et rygeskur, lys er udskiftet med ledlys, et nyt varmeanlæg er installeret og hallen fik tennisbanerne, da tennisklubben blev nedlagt.

Hal 2

Den aktive bestyrelse for Jethallen med René Jensen som formand og Søren Mikkelsen som næstformand har flere ambitioner med det lokale idrætssted. De vil nemlig gerne bygge en hal 2. Derfor indkaldte de brugerne af hallen og byens handelsforening til møde i torsdags i hallens cafeteria for at høre deres meninger om projektet, inden bestyrelsen arbejder videre med planerne.

Til mødet deltog Jethallens bestyrelse bestående af Lars-Ole Kopp, René Jensen, Søren Mikkelsen, Leif Sloth Rasmussen og Claus Madsen, to repræsentanter for KKIK Søren Andersen og Tom Jepsen, formanden for Karup Handelsforening Dennis Lind Pedersen og jeg.

René Jensen bød velkommen og indledte mødet med at fortælle, at Jethallens bestyrelse gennem en længere periode har leget med tanken om, at bygge en hal 2 med blandt andet motionscenter og en håndboldbane - en hal der skal være noget mindre end den nuværende.

De fremmødte var positive over for projektet. Der blev blandt andet sagt, at KKIK manglede både plads til opbevaring af gymnastikredskaber og timer i hallen.

Hallens bestyrelse mener, at en hal 2 vil blive booket godt op. Den nuværende hal er booket op, og man har sagt nej til flere bookinger på grund af pladsmangel.

Søren Andersen ytrede, at forsamlingshuset var i gang med store planer om udvidelse, og man skulle være opmærksom på ikke at trække samme vej med hensyn til udlejning, hvortil René svarede, at det ikke var planen, men, at Jethallen har og vil få plads til større grupper gæster, end forsamlingshuset, fx efterskoler, der lejer sig ind.

Der er mange formål med en hal mere, f.eks. at byens borgere ikke behøver tage udenbys for at dyrke sin sport, mulighed for større stævner, cup og mere liv både i hallen og cafeteriaet til glæde for alle brugerne.

Hallens placering

Halbestyrelsen har flere idéer til, hvor den kommende hal kan placeres, så de vil pt. ikke lægge sig fast på en placering kun at den selvfølgelig skal ligge i tilknytning til den nuværende hal. Desuden har de lavet en løselig beregning på projektets pris til værende mellem fem og seks millioner kroner.

Mødedeltagerne var enige om, at det bare var med at komme i gang med projektet.

Hvad nu?

Bestyrelsen holder snarest et møde om, hvordan de kommer videre med planerne. De har idéer om, hvordan hallen skal se ud, men de vil udforske andre haller, inden de lægger sig helt fast på udseende, størrelse og indhold. Derefter skal der laves tegninger og indhentes tilbud.

- Bestyrelsen er enig i, at vi nu tager arbejdstøjet på. Det vil være godt, hvis vi kan påbegynde opførelsen i 2018. Vi håber desuden på, at vi kan trække på nogle af de lokale borgeres erfaringer fx til udførelse af arkitekttegningerne og søgning af penge fra fonde, slutter Ren.

Ugeavisen følger løbende op på planlægningen og udførelsen af den kommende hal.