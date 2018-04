Jessie har fundet sin hylde

Citatet er fra Jessie MacRae Klitten Mønster, 29 år, og flexjobber, og som hun siger, "Jeg er glad for at være det!"

Efter at have været på kontanthjælp, på barsel og igennem diverse kurser siden 2012, kom Jessie MacRae i praktik i 2016 hos Rema 1000 i Karup.

I 2017 blev hun ansat og kan i dag kalde sig butiksmedhjælper med ansvar for nonfood parti varerne.

"Og det er jeg stolt af, " siger Jessie, der starter sine tre arbejdsdage om ugen med at give og modtage krammere.

"Der er blevet vist tillid til mig og det har givet mig følelsen af, at jeg godt kan bruges til noget, " og hun tilføjer, at

" ros og anerkendelse har gjort så meget for mit selvværd, at jeg rent personligt er vokset med alle dagligdagens gøremål. "

Ifølge Jessie MacRae er hendes arbejdsplads et sted med plads til rummelighed.

En arbejdsplads hvor der bliver taget hensyn til de udfordringer, hun har, og udfordringer som Jessie MacRae har så rigeligt af. Jessie MacRae er talblind og har ADHD og kan derfor ikke sidde ved kassen. Hun arbejder heller ikke med frost og køl, fordi hun har Raynauds syndrome. Jessie MacRae kan ikke tåle kulde.

Tunge løft kan hun heller ikke på grund af ryggen, og hun bliver ikke sat til større opgaver, end hun kan overskue og som hun siger: "Skulle det alligevel ske, er jeg så tryg ved de andre, at jeg kan komme og sige det til dem. - Mine kolleger er også gode til at forklare mig tingene. Jeg skal altid have ting forklaret meget grundigt og med få ord, for ellers mister de mig undervejs. " Og med et smil forsætter hun: "For jeg kan måske stadig stå og tænke på det første, der blev sagt. Vi kan grine af dumme fejl og netop smil og grin gør, at jeg rent faktisk husker meget bedre til næste gang. "

Jessie MacRae elsker det, hun arbejder med hos Rema 1000, men det at hun er glad for arbejdet, gør at hun hyper-fokuserer på opgaverne.

" Jeg er nok lidt langsommere end mine kollegaer, men som en kollega sagde forleden: Det går langsomt fremad med dig, men det bliver så gjort meget grundigt. "

Et socialt ansvar

Dennis Lind Pedersen, Købmand i Rema 1000, fortæller, at Rema 1000s politik omkring socialt ansvar bredt set går ud på at se det gode i mennesker der, af en eller anden årsag har det svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet under almindelige vilkår. "Mennesker er forskellige og som arbejdsgiver må jeg påtage mig et socialt ansvar, " siger Dennis Lind Pedersen, der har ansatte i både fleks- og skånejobs. Men ellers er det helt op til den enkelte Rema 1000 butik og hvor meget engagement, der lægges for dagen. "For mig handler det om at turde give ansvar til en medarbejder, og det viser sig jo også, at vedkommende blomstrer op. Med Jessie ved vi, at varerne på hylderne står vaterpas lige. "

Når Jessie MacRae ikke er på arbejde, er hun allermest optaget af sønnen Ace på 4 år og ud over det, er Jessie MacRae også meget optaget af buddhismen, hvilket ses i hjemmet i Kølvrå, for som hun siger: "Buddhismen giver mig ro og færre bekymringer."

Så efter flere år med det ene nederlag efter det andet, kan Jessie MacRae nu endelig ånde lettet op velvidende, at hun har en stabil og glad hverdag takket være fred fra kommunen og en god arbejdsgiver, hvor rummelighed er højt værdsat.

Har du lyst til at se flere billeder, så klik ind på hjemmesidens billedserie eller på facebook.