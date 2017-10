Jeg stopper imorgen!

Jeg stopper i morgen! Sådan sagde Lars Pedersen i mange år, indtil han ifølge ham selv nåede erkendelsen, at han havde et overforbrug af alkohol. Helbredskonsekvenserne blev flere og flere i følge Lars, der til sidst søgte hjælp til at sige farvel til sin bedste ven nemlig alkoholen.

Lars fik hjælp til at stoppe sit overforbrug af alkohol og vil i sit foredrag fortælle sin egen personlige historie og om den svære erkendelse både at erkende eget alkoholforbrug, men også den svære erkendelse i, at man er pårørende til en person med et alkoholoverforbrug. Lars Pedersen lever i dag et helt andet liv, end da alkoholen var den bedste ven. Lars er en ivrig løber og har løbet flere marathon. Lars er uddannet frivillig trivselspilot ved Sundhedscenter Viborg og arrangerer løb i Bjerringbro under navnet 3x21 til glæde for både folk, der går og løber. Derudover er Lars begyndt at holde foredrag om sit liv som person med et alkoholoverforbrug.

Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30-20.30 holder Lars Pedersen foredrag i Sundhedssatellit Karup. Foredraget har en varighed af 45 minutter, hvorefter der vil være tid til spørgsmål. Foredraget er gratis og der er ikke tilmelding. Det foregår i lokale M2, Sundhedssatellit Karup, Gl. Banevej 8, 7470 Karup.