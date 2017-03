DEMENS Jagten sættes ind...på 4423 demensvenner - for Viborg Kommune skal have 5000 demensvenner, siger formanden for Ældre og Sundhedsudvalget Mette Nielsen (S)

Mette Nielsen siger videre i en pressemeddelelse:

- Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre noget helt, helt ekstra ordinært i kampen for mennesker som rammes af demens, så de får nogle endnu bedre vilkår til at leve livet så godt og værdigt som muligt!

Der er heller ingen tvivl om, at de pårørendes situation og vilkår bør prioriteres endnu højere på vores dagsorden i Viborg Kommune, fortsætter Mette Nielsen.

Mette Nielsen fremhæver, at hun synes særligt, at der er fire virkelige vigtige ting at huske på omkring demens:

- Demens er ikke en naturlig del af alderdommen demens skyldes sygdom i hjernen.

- Mennesker med demens mister andet en hukommelsen dag efter dag en stor del af livet for eksempel.

- Det er muligt at leve et godt liv med demens du kan gøre det endnu bedre bliv demens ven så vi skaber et demensvenligt Danmark.

- Oplysning om sygdommen bryder mange af de tabuer der er knyttet an til sygdommen, både for den som er ramt af demens, men også for dennes pårørende!

og lige præcis derfor vil jeg gerne opfordre dig til at blive demensven du kan gøre en langt større forskel, end du tror!

- Vi har i Viborg Kommune arbejdet længe og meget seriøst med demensområdet men vi ska hele tiden sætte nye mål og lige nu har vi omkring 600 demensvenner (577) og jeg mener, at vi skal sætte jagten ind så målet bliver 5000 demensvenner. Derfor bringer jeg sagen om demensvenner på det næste møde i Ældre og Sundhedsudvalget, siger formanden for Ældre og Sundhedsudvalget, Mette Nielsen (S).

En Demensven er:

- en person der, har besluttet at give en hjælpende hånd til et menneske med en demenssygdom. Det første skridt er at få viden om demens, som kan bruges til at hjælpe mennesker med en demenssygdom.

- den hjælpende hånd består af dt, som du selv kan bidrage med en venlig hilsen, en tålmodig hjælp, med at finde den rigtige bus, en gåtur i skoven, et ugentligt besøg derhjemme eller et opmærksomt spørgsmål til en person, der måske er faret vild. Du vælger selv selv en lille indsats kan gøre en stor forskel.

- en Demensven rækker hånden ud, når man møder et menneske med demens i hverdagen fx derhjemme, i opgangen, på villavejen, i det lokale supermarked, på arbejdspladsen eller der hvor personen er kommet på afveje eller når der er brug for hjælp.