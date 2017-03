Iværksætter vil få flere studerende i Viborg kommune

HJEMMESIDE På sigt vil det kunne tiltrække og fastholde flere studerende i Viborg.

Mange unge søger mod de større byer og cafemiljøer for at studere og dette gør, at mindre kommuner har sværere ved at tiltrække og holde på de unge. Ny hjemmeside skal gøre det lettere for studerende at sammenligne kvaliteten af de forskellige steder at tage en uddannelse.

- Mange prioriterer skoler i de større byer, fordi kvaliteten må være størst der. Men, undervisningskvaliteten er til tider større i de mindre byer, fordi man her skal kæmpe lidt hårdere for at fastholde elever, hvor de større byer helt automatisk får fuldt hus, fortæller ejeren af OneStudent.dk, Stefan Kjeldsen i en pressemeddelelse.

Hjemmesiden giver unge mulighed for at bedømme deres skole på en række faste områder, men også at skrive en anmeldelse. På den måde kan både skolen og kommende studerende bruge de historier og feedback som kommer frem.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en tilsvarende ressource, hvor interesserede unge og deres forældre kan læse om tidligere studerendes meninger om deres skole eller uddannelse.

Skal give skoler og uddannelser i mindre byer bedre konkurrencevilkår

Kongenshus Efterskoler skriver blandt andet på deres hjemmeside, at skolen ønsker at give eleverne trygge rammer for deres udvikling.

Det er netop udtalelser som dette OneStudent.dk vil understøtte med elevernes egne udtalelser. Når en elev, med sine egne ord, fortæller, hvordan udviklingen har fundet sted, vil det være lettere for kommende studerende at forholde sig til skolen.

- I dag er den eneste måde at få information om en uddannelse at tage til åbent hus. Her er det som regel de stærkeste elever, som står for at sælge uddannelsen og skolen. Derfor er det umuligt at få et retvisende billede af en uddannelse, inden du har gået der i et års tid. OneStudent.dk giver alle studerende en stemme, sådan man som kommende studerende kan søge ind, hvor eleverne har haft det bedst socialt og fagligt, udtaler Stefan Kjeldsen.

Hjælp kommende studerende med at træffe et valg, bedøm din skole.

Du kan selv hjælpe med at få flere studerende til Viborg kommune, ved at sprede budskabet om hjemmesiden til unge i kommunen. Langt de fleste studerende bor i det område, hvor de studerer. Derfor vil flere studerende i kommunen skabe mere omsætning i kommunens butikker.