Isolering er guld værd

BESPARELSER "Det, der er sparet, er tjent." Det ordsprog er stadig særdeles relevant og aktuelt, navnlig når det gælder opvarmning af boligen.

Derfor har flere og flere af os gennem de senere år valgt den varmekilde, der er billigst mulig tilslutning til fjernvarme, jordvarmeanlæg eller varmepumper, eksempelvis og mange har sparet godt på udgiften til varmt vand og opvarmning af huset på den konto.

Men mange kunne stadig skrue ned for varmeregningen uden at skulle fryse om fødderne. Rigtig mange af os passer nemlig for dårligt på den varme, vi får. De danske boliger mangler isolering, og i dag er dårlig isolering årsagen til det største varmespild, vi har.

Der er tre kilder til varmetabet: Vinduer, tag og ydervægge/gulv. Gevinsten ved udskiftning til energiglas afhænger af, hvad du har i dag men du kan beregne den på Glarmesterlaugets hjemmeside, hvor der er en energiberegner.

Efterisolering af tag er ofte en af de store gevinster, og har man en tagkonstruktion, der giver fri adgang til loftrummet, er det endda en nem opgave at gå i gang med.

Isolering af vægge rummer også en stor gevinst men den kan være dyr at foretage, hvis hele huset skal have en tur. Ofte vil det være en god ide at begynde med en termografisk fotografering af huset, så man kan se, hvor tabet af varme er størst. Så kan man målrette indsatsen til kuldebroer og andre dårligt isolerede steder og sikre, at man får mest mulig gevinst for pengene.