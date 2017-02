Intet nyt med de tidligere XL-bygninger

BYGNINGER Forleden læste jeg på Alhedens Borgerforenings Facebook-side, at en borger havde set 2-3 personer med mapper gå rundt ved de tidligere XL-bygninger på Solvænget i Frederiks.

Rolf Sørensen, der er medejer af Sønders Trælast, Skive A/S fortæller til Ugeavisen:

- På nuværende tidspunkt er der ingen, som er interesseret i hverken at købe eller leje stedet, men i forrige uge gik jeg selv rundt derude for at tilse bygningerne, det gør jeg en gang imellem.

Rolf Sørensen har tidligere fortalt til Ugeavisen, at grunden og de tomme bygninger i dag ejes af Sønders Trælast, Skive A/S, som før hed XL-Byg Diges.