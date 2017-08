Integrations-skulpturen i Frederiks gjort ren

LÆSEBREV Integrationsskulpturen fra 2009 er blevet som ny igen. Som medlem af Mindesmærkekomiteen i anledning af 250 års jubilæet i 2009 for Kartoffeltyskernes ankomst til Heden, blev jeg ringet op af Bent Johansen, indehaver af firmaet Tag-Rens i Frederiks. Til min store forundring spurgte Bent mig, om jeg som tidligere medlem af komiteen , der i 2009 samlede et beløb sammen, så man kunne afsløre skulpturen, der står foran Dagli`-brugsen i Frederiks, kunne have noget imod, at han vederlagsfrit rensede granitskulpturen for alger. Det kunne jeg naturligvis ikke, og jeg sagde ja på Viborg kommunes vegne, da det er kommunens skulptur. Så i dag står mindesmærket som nyafsløret. Bent Johansens forklaring var, at han syntes, at skulpturen trængte til en rensning, og det ville han så gøre. Det glæder mig oprigtig meget, at der stadig findes folk, der tager et sådan skridt. Så Bent Johansen, Haurdalsvej 2 skal have mange tak for sin velvillighed.

08. August 2017, 12:00