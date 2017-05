Inspirationsfag til folkeskolen

LÆSERBREV Siden undervisningstidens barndom har vores unge mennesker fået deres boglige lærdom gennem den akademiske undervisning i skolerne. Al viden er tildelt efter, hvad man har kunnet finde i bøgerne, og til dels har afhandlinger og afleverings opgaver altid været i form af en skriftlig opgave.

Koncentrationen i undervisningen i klasseværelserne, har foregået efter lærerenes viden og kundskab, og det er desværre de færreste lærere, der ved, hvorledes en elektrisk installation ser ud, en motor virker eller, hvorledes man hænger en hylde op.

Man har nedtonet værdien af de håndværksmæssige fag, og således skabt en ungdom, der gerne ser sig selv bag et skrivebord, som forsker eller andet prestigefyldt arbejde.

Den boglige undervisning har desværre i dag vist sig, at netop den udelukkende tilgang til boglig viden har resulteret i, at de unge vælger en akademisk uddannelse efter skolegangen, og går i en stor bue uden om de beskidte- og fysisk hårde erhverv.

Således har håndværkerskolerne igennem de sidste 8 10 år kunne mærke en massiv nedgang på ansøgninger til uddannelsen som elektriker, tømrer, murer, smed, medie-grafiker osv.

Når folkeskoleeleverne efter 8. klasse skal tale uddannelses parathed, og præsenteres for hvilke muligheder, der ligger efter skoletiden, så får de en stor præsentation af de akademiske fag, men meget lidt oplysning om de håndværksmæssige fag.

Generelt er der et dårligt syn på håndværksmæssige fag, og den holdning skal ændres.

Arbejdsmarkedet i Danmark og for fremtiden kommer til at mangle mange håndværkere, og det vil være en skam, om vi skal til at importere udenlandsk arbejdskraft, blot fordi vi ikke er bedre forberedt. Danmark har faktisk nogen af verdens bedst uddannede håndværkere, og det skal vi helst bevarer.

Selvom Erhversuddannelsesreformen 2014 sætter stor fokus på de unge menneskers uddannelse efter skolegangen, så mangler vi det, der hedder inspirationsfag i folkeskolen.

En god del folke- og privatskoler er begyndt at give mulighed som valgfag i mere håndværksmæssig retning. Både motorlære og andre fag sniger sig frem, men det er for langsomt og særligt i forhold til fremtidens arbejdsmarked mangler der viden og interesse i det akademiske lærerunivers.

Derfor skal der et større samarbejde til mellem folkeskolen og lignende institutioner og erhvervslivet i de lokale kommuner.

Målet er at styrke interessen og den viden, der skal til, for at vores unge kan blive faglært stærke individer.

Inspirationsfag i folkeskolen og på gymnasierne er fag, der indeholder mere faglige- og dagligdags viden og udfordringer. Her er flere emner fra EL. træ, mursten og rør til haveforståelse, værktøjslære og til hjemmes almindelige funktioner som udskiftning af vandhane, ophængning af hylder, klipning af hække osv.

Inspirationsfag er også en undervisning til forståelse af foreningsliv, selskabsstyring, aktiekøb- og salg, fiskeriets- og landbrugets udfordringer og mange andre emner.

Generelt handler det altså om, at forberede børn og unge til den fremtid vi møder med den arbejdsmangel, vi forventer i det samfund, der stadig stiller flere og flere krav.

Og bedst af alt. Ungerne elsker det!