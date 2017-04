Inger har gjort meget for pensionisterne

FREDERIKS Ikke færre end 20 år i træk har Inger Holm fra Frederiks været aktiv i bestyrelsen for Frederiks Pensionistforening. Og det er aldrig sket før.Derfor blev hun fejret i forbindelse med foreningens generalforsamling i fredags.

En intetanende Inger Holm blev pludselig genstand for opmærksomhed, da den nuværende formand, Alice Nielsen, skulle tale:

- Hvis der er nogen, der har fortjent at blive æresmedlem af vores forening, så er det netop dig, Inger. Du har gjort rigtig meget for pensionisterne her i byen gennem dine mange år i bestyrelsen. Og jeg kan altid få et godt råd fra dig, når der er noget, jeg er i tvivl om, sagde Alice Nielsen blandt andet.

Og hun takkede Inger for det store arbejde. I dagens anledning havde man fået lavet et diplom med æresmedlemskabet som bevis på den nye status. Og så var der en stor buket blomster og taktfaste klapsalver fra de mange medlemmer, der var til stede.

Det kan nok være, at Inger Holm blev rørt og glad. Hun havde ingen anelse om, at hun skulle hyldes på denne måde.

Inger Holm var formand for pensionistforeningen i 15 år og medlem af bestyrelsen i fem år. Hun er en frisk pensionist, der går til svømning og elsker at spille kort. Og nu er hun altså æresmedlem af den forening, som hun har gjort så meget for.