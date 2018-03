Ingen sprøjtemidler i vandet i Karup og Grønhøj

Foranlediget af stor omtale i dagspressen den pågældende dag om pesticider og pesticiderester i rigtig mange vandværksboringer rundt om i landet, var det store spørgsmål fra fremmødte allerede ved ankomsten: Har vi også chloridazon i vore drikkevand?

Høj kvalitet

Heldigvis havde bestyrelsen allerede i oktober måned ladet de to værker undersøge for chloridazon, choridazon-desphenyl og chloridazon-methyldesphenyl. Derfor kunne formanden med sikkerhed fortælle, at der ikke var en målelig tilstedeværelse af de nævnte stoffer.

Herudover har der i det oppumpede råvand været analyseret for alle øvrige listede 34 pesticider uden målelig tilstedeværelse, samt for et stort antal af metaller og forbindelser.

Alt i alt er drikkevandet af en meget høj kvalitet med en meget lav hårdhed på ca. 5.

Formand Niels Christian Ravn fortæller, at der af og til kan forekomme løsrevne belægninger fra forsyningsledningerne. Det er et problem, der er uheldigt men heldigvis ikke sundhedsfarligt. Det stammer fra tidligere tiders ikke tilstrækkelige rensning af vandet for okker og mangan siger han.

På generalforsamlingen blev desuden fortalt, at grundvandsbeskyttelse og bevaring af vores grundvand har stor bevågenhed, og at bestyrelsen af to omgange har været til møde med Viborg Kommune, Miljø og Erhverv, for at få vished for, at der føres kontrol med aktiviteter tæt på vandværkets boringer. Det er blevet garanteret af kommunen.

Lavere gennemsnitligt vandforbrug og priser i 2018

I beretningen kom formanden desuden ind på de øvrige hændelser i året, og bl.a. at forbruget hos de 961 andelshavere fortsat er dalende. Gennemsnitsforbruget for en boligenhed i 2017 ligger på ca. 84 m3 pr. år. Vandværket er derfor nødt til at hæve priserne med ca. kr. 200,00 pr. år pr. boligenhed, da de faste omkostninger er tildels uafhængig af forbruget. Betalingerne for 2018 er som sådan følgende og fordeler sig pr. kubikmeter på følgende poster: Vandværket kr. 4,00, spildevandsbetaling til Energi Viborg kr. 38,90, statsafgift/grundvandsbeskyttelse/moms kr. 18,69. Alt i alt pr. kubikmeter for vand ind- og ud af huset kr. 61,59. Den årlige faste betaling og målerleje udgør kr. 440,00 plus moms. For god orden skyld skal det nævnes, at Karup Vandværk ingen indflydelse har på spildevandsbetalingen til Energi Viborg, siger Niels Christian Ravn.