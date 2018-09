Ingen forandring hos Benefit i Karup

Rikke Østergaard har været en del af BeneFiTkæden i 11 år og havde arbejdet hos BeneFiT både i Viborg og i Karup, da hun overtog BeneFiT Karup i 2013. Det var derfor et velovervejet og helt bevidst valg, at hun henvendte sig til BeneFiT Viborg, da hun besluttede sig for at sælge. Jeg er glad for, at det er Karin Sigaard fra BeneFiT Viborg, der køber klinikken. Det giver tryghed for både personale og klienter, siger hun. Karin Sigaard supplerer og understreger Kunderne vil opleve ingen forandring.

Personlig beslutning

Rikke har været meget glad for tiden i Karup. I den periode har hun udvidet med to satelitter i henholdsvis Stoholm og Sunds, tredoblet omsætningen og forøget personalet med tre fysioterapeuter. Lige nu er der også en studerende. BeneFiT fylder godt i gadebilledet i dag. Senest har Rikke etableret et samarbejde med det ny motionscenter i Jethallen. BeneFiT fysioterapeuterne løfter motionsprogrammet og tilbyder faglighed og tryghed for den enkelte kunde.

Det har været superspændende, slår hun fast, men lige nu trænger jeg til at stå af ræset og få mere tid til mig selv og mine to børn på 9 og 13 år.

Som det ser ud lige nu vil Rikke starte sin egen klinik i Stoholm. Den skal hedde Rikke Ø. Det skal være simpelt og enkelt, så meget er Rikke i hvert fald sikker på. Uden sygesikring, ansatte og alt det administrative, der følger med.

Sparring med BeneFiT Viborg

Karin Sigaard er allerede nu jævnligt i Karup for at lære personalet her at kende. Jeg har brug for at finde ud af, hvad de er glade for her, og for hvad vi kan hjælpe med, fortæller hun. BeneFiT Viborg kommer til at overtage noget af det administrative, og de to personalegrupper kommer til at mødes til personalemøder, så de kan lære hinanden at kende og sparre på kryds og tværs. Når vi nu bliver en større organisation, har vi flere muligheder for at skabe en endnu bedre faglighed. Men vi har ikke i sinde at forandre noget, slår Karin endnu engang fast.

Goddag og farvel

Karin og Rikke planlægger i øvrigt at lave en goddag og farvel dag den fredag den 28. september.