LÆSERBREV På det seneste møde i Børne- og Ungdomsudvalget prioriterede udvalget en række indsatser og projekter for det kommende år. Særligt blev der prioriteret kr. 600.000 til en opnormering af de fremskudte socialrådgivere. Her vil et tættere samarbejde mellem skole, institution og socialrådgiverne kunne give positive resultater ved, at sætte den rette støtte ind så tidligt som muligt i forløbet. I dag er der allerede 3 fremskudte socialrådgivere i kommunen, som har vist gode resultater.

Endvidere støttede udvalget også projekt aktiv fritid i Rødkærsbro. Her er det hensigten, at der skal ansættes en koordinator, som skal inkludere flygtninge i foreningslivet i Rødkærsbro. Denne indsats skal koordineres mellem skole, forening, boligselskab og lokalsamfundet som helhed. En betydningsfuld indsats for at opnå en succesfuld integration.

Det tredje projekt, som vi vil fremhæve er bevillingen til Frederiks skole på kr. 100.000 til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder. Her vil idrætsforeningerne og skolen igangsætte et forsøg en kombinationsansættelse i en projektperiode på et år. Man ønsker igennem den åbne skole at styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet. En anden vigtig målsætning med projektet er, at få de elever, der på nuværende tidspunkt ikke dyrker idræt eller andre fritidstilbud aktiveret i det lokale foreningsliv.

Der blev også afsat 200.000 kr. til læringslokomotivet, som er et turboforløb i dansk og matematik for 7.- 8. klasses elever. De intensive læringsforløb og efterforløb skal løfte elevernes faglighed, så de vurderes uddannelsesparate, og så de kan få mindst 02 ved 9. klasses prøven i dansk og matematik. Læringslokomotivet foregår via Viborg Ungdomsskole.

Fra Socialdemokratisk side er det væsentligt, at pengene kommer ud og gør gavn, så tæt på det daglige arbejde med børnene som muligt.