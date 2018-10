Indsamlere søges

En gennemsnitlig indsamler samler 1000 kroner ind

Køkkengrej til 10 familier, undervisning til 30 syriske flygtningebørn eller rent vand til 150 mennesker i verdens største flygtningelejr i en måned. Det er blot få eksempler på, hvor langt de 1000 kroner rækker, som en gennemsnitlig indsamler for Dansk Flygtningehjælp samler ind. Og det tager kun cirka tre timer at gøre en så stor forskel. Som indsamler gør du altså en forskel for nogle af verdens mest udsatte mennesker på flugt, fortæller Torben Bundgaard, der er indsamlingskoordinator for Dansk Flygtningehjælp i Karup området.

Pengene bruges på katastrofestedet

Pengene fra årets landsindsamling vil blive brugt til at hjælpe mennesker på flugt ude i verdens brændpunkter. De gør det muligt for Dansk Flygtningehjælp at sætte hurtigt ind, når katastrofen rammer et nyt sted, og mennesker akut får brug for hjælp.

Det skete for eksempel sidste år, da over 700.000 mennesker fra det forfulgte rohingya-mindretal måtte flygte fra brutale overgreb i Myanmar. Her var Dansk Flygtningehjælp hurtig til at rykke ud og hjælpe med at bygge verdens største flygtningelejr op fra bunden, takket være pengene fra sidste års indsamling. Flygtningehjælpens arbejde verden over hjælper hver dag tusindvis af mennesker med at overleve et liv på flugt.

Tre timers indsamling

Vi har brug for frivillige, der vil bruge cirka tre timer på at samle ind med os. Her i Gl. Karup Kommune har vi brug for at finde frivillige til i alt 32 ruter, slutter Torben Bundgaard.

I forbindelse med indsamlingen sponserer Byens Kagemand i Frederiks og SuperBrugsen, Karup, kaffe og brød til de frivillige indsamlere.

Tilmelding som indsamler kan ske på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: https://flygtning.dk/stoet-os/landsindsamling