Indbrudstyv slap afsted med stort kontantbeløb

Beløbet lå på kontoret i et pengeskab, som det lykkedes indbrudstyven at bryde op. Det er sket på et tidspunkt mellem lørdag klokken 16.30 og mandag morgen klokken 07.00.

Man er kommet ind i bygningen ved at bryde et vindue til kontoret op og herfra videre ind i butikken, hvorfra der blev stjålet kikkerter og 2 vejrstationer samt en pengekasse med 2000 kroner i mønter.

V.A. Energi og Hobby havde forud for indbruddet haft Åben Hus i butikken fredag og lørdag.