Onsdag mellem 7.30 og 16.30 har der været indbrud på en landejendom på Fløjgårde ved Karup.

Det ser ud til, at man er kommet ind ved at presse en havedør op. Skabe og skuffer er rodet igennem, men der er i skrivende stund ikke overblik over om og i givet fald, hvor meget der er stjålet.