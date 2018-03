Klokken 01.16 natten til fredag blev der indrapporteret indbrud på apotektet i Karup. Et vidne havde set to personer sparke på hoveddøren. Vidnet mener, at de to personer kørte bort i en sølvgå Ford Mondeo af ældre årgang.

Umiddelbart er det svært at se, hvad der er stjålet, og hvordan man er kommet ind. Politiet kom efter melding fra alarmselskabet, der kan se to personer inde i apoteket.

Politiet hører gerne, hvis nogen har observeret noget usædvanligt.