INDBRUD Der har i tidsrummet søndag den 21. maj kl. 17.00 til torsdag den 25. maj kl. 15.00 været indbrud i en villa på Blålyngen i Karup.

Tyven har brudt et vindue op med et kobén og har på sin vej rundt i huset stjålet et ukendt kontantbeløb.