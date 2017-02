Indbrud i weekenden

POLITI I weekenden fik politiet anmeldelser om to indbrud i Karup og et i Frederiks

I Karup gik det ud over to villaer på Åbakkevej.

Det ene sted skete indbruddet lørdag aften lige før midnat. Et soveværelsesvindue blev brudt op med et 33 mm bredt koben. Villaens skuffer og skabe blev gennemrodet. Der blev stjålet et lille kontantbeløb i euro. Man har mistanke om, at beboerne har overrasket tyven, mens han har sorteret smykker, idet de lå pænt på sengen, da beboerne kom hjem.

I en anden villa på vejen skete indbruddet på et ukendt tidspunkt fra i fredags kl. 16 til lørdag aften kl. 23.55. Tyven har brudt et vestvendt vindue op med et 40 mm bredt koben. Tyven har været i skuffer og skabe. Umiddelbart er der ikke stjålet noget.

I Frederiks gik det ud over en villa på Dalgasvej. Et soveværelsesvindue blev brudt op. Villaen blev gennemrodet. Der blev stjålet et mindre kontantbeløb og tre børns sundhedskort fra en pung i entreen. Gerningstidsrummet er mellem lørdag kl. 17 og søndag kl. 11.50.

Det oplyser politiet.