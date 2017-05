INDBRUD I tidsrummet fredag klokken 18.30 og mandag klokken 12.30 har der været indbrud i en villa på Erikavej i Karup.

Tyven er kommet ind i huset ved at bryde et vindue op. Der er stjålet diverse guldsmykker, to stk. tre-tårnede sølvskeer samt 50 Euro.