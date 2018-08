Mellem søndag kl. 21.30 og mandag kl. 10.30 er et vindue til personalerummet i Cafe Karup på Godthåbsvej brudt op.

Et par kilometer væk har nogen i næsten samme tidsrum mellem kl. 21 søndag og kl. 15 mandag brudt et køkkenvindue op til Pizzaekspressen på Herningvej i Kølvrå og rodet stedet igennem, uden at der er forsvundet noget.