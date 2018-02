Onsdag aften mellem klokken 18 og klokken 20.20 var der indbrud i en villa i Karup. Tyven er kommet ind via en bagdør. Her er knust en rude, så man kunne dreje den indvendige vrider. Der blev stjålet en sort pung med kort og et mindre kontantbeløb.

Der er i området set en hvid VW Transporter med rumænske nummerplader. Nummerpladerne var svære at aflæse. De var delvist dækket med tape.