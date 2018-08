I tidsrummet imellem torsdag klokken 12 og fredag klokken 12 har der været indbrud i en villa på Åhusevej i Høgild oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Tyven kom ind via terrassedøren. Her er ruden blevet knust. Vedkommende har været overalt i huset, og der er stjålet en fingerring med ur på, et armbånd lavet af en sølvgaffel samt en Helly Hansen jakke.