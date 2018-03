Indbrud i børnehaven Solstrålen i Karup

I nat har der i tidsrummet mellem torsdag aften klokken 19.00 og fredag morgen klokken 06.00 været indbrud i børnehaven Solstrålen på Gl. Banevej i Karup.

Man er kommet ind ved at brække et kældervindue op med et kobn og har derefter været rundt i børnehaven, hvor skabe og skuffer er blevet undersøgt. Man har blandt andet også været i Klubben. En dør er blevet sparket op til et depotrum, tilsyneladende uden at finde noget af interesse. Ifølge politiet er der ikke umiddelbart stjålet noget.