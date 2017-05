Indbrud hos C&M Maskincenter

INDBRUD I aftes kl. 23.51 gik alarmen hos C&M Maskincenter på Nyrupvej i Frederiks, da en eller flere tyve begik indbrud på stedet ved at kaste en flagstangsfod gennem indgangsdøren.

Da ejeren umiddelbart efter ankom til stedet, fandt han pengekassen udenfor, tømt for sedler til en værdi af cirka 10.000 kr. Mønterne nåede tyven ikke at stjæle.

Forud for dette havde man forsøgt at begå indbrud hos naboen, Frederiks Smede og VVS. Her havde man knust et kontorvindue, men ikke foretaget indstigning.