I tidsrummet mellem torsdag middag og søndag middag er der på Poppelvej i Karup blevet opbrudt et vindue med et koben. Tyven har herefter fundet værktøj i bryggerset og opbrudt et pengeskab. Herfra er forsvundet kontanter og smykker. Man har også på stedet stjålet en lille B&O højttaler.