Ib Bjerregaard genopstiller til regionen

POLITIK Min mærkesag er selvfølgelig at gennemføre Venstres politik men bestemt også at være Viborg Kommunes lokale vagthund, når der diskuteres funktioner og specialeflytninger. Nu får vi et nyt akutcenter på regionshospitalet i Viborg. Men derfor skal vi fortsat have opmærksomhed på at fastholde hospitalet som et fuldt udbygget akuthospital. Et andet vigtig fokusområde er sammenhængen i overgangen mellem hospital og kommune. Kommunerne vil få større og større rolle på sundhedsområdet. Det kræver stor fokus på sammenhængen mellem tilbuddene, vurderer Ib Bjerregaard, som ved sidste valg fik plads både i Viborg Byråd og regionsrådet og nu igen genopstiller begge steder.

Ved det seneste valg til regionsrådet opnåede Ib Bjerregaard 7.202 personlige stemmer i Viborg kommune, hvilket gav ham en plads i regionsrådets forretningsudvalg. Den plads håber han også at få ved det kommende regionsrådsvalg, hvor det er hans mål at opnå 10.000 personlige stemmer

Venstre i Viborg Kommune stiller med tre kandidater til valget til regionsrådet. De to andre er byrådsmedlem Allan Clifford Christensen fra Karup, der får en placering som nummer 22 på Venstres liste og Flemming Jørgensen fra Viborg, der indtager pladsen som nummer 39.