Kernevelfærd og borgernær service er vigtigere for mig end kulturelle fyrtårne og dyre prestigeprojekter.

Jeg ønsker en ældrepleje, vi kan være bekendt og værdige forhold for de handicappede via uddannet personale, meningsfulde aktiviteter og ordentlig mad.

Jeg ønsker, at vores udsatte børn, unge og familier behandles med respekt og får den hjælp, de har krav på.

Men det koster penge, så hvordan får vi råd?

Kommunen kan spare rigtig meget ved at forebygge.

Forebyggelse er en investering i fremtiden - og i livskvalitet. Det er aldrig for sent, men ved at sætte tidligt ind, undgår vi, at problemerne vokser sig store - og dyre.

Alt for mange unge ender i dag på kontanthjælp. Med en rettidig og rigtig indsats allerede i folkeskolen - skal de hjælpes i uddannelse og i arbejde.

Dem, der kan selv, skal selv. Jeg tror på, at vores ældre borgere ønsker at være uafhængige og blive i eget hjem længst muligt. Derfor giver kommunal genoptræning og hjælp til selvhjælp god mening.

Det kommunale rehabiliteringscenter og akutteam skal videreudvikles. Allerede i dag kan en del sygehusbehandlinger klares i kommunalt regi. Her er der penge at spare, fordi dyre indlæggelser kan undgåes.

Det går godt i Viborg Kommune, men vi kan gøre det endnu bedre.

Efter 4 år indenfor Rådhusets mure har jeg lært:

-at samarbejde på tværs giver det bedste resultat. Det skal vi have mere af!

-at forvaltningen har den magt, som vi politikere ikke tager. Det skal vi blive bedre til!

-at antallet af ledere ikke er afgørende. Det handler om at have de rigtige ledere!

Jeg går til valg på den viden og erfaring, jeg har fra mine første 4 år i byrådet. Jeg håber at kunne få lov at gøre min indflydelse gældende i 4 år mere.