Hvepsesæsonen nærmer sig

Hvert år dør 1-2 danskere af hvepsestik, fordi de har været uopmærksomme, og da de færreste ved, om de er allergiske over for hvepsestik, gælder det om at være forsigtig. Hvepse bygger nemlig bo, hvor de kan komme til, så det giver god mening at kigge efter hvepsebo, inden du lader børnene gynge, spille fodbold, henter dine havemøbler i skuret eller åbner spabadet.

Blandt skadedyrsbekæmpere siger man, at hvert andet år bliver et stort hvepseår. Det kolde 2017 var et lille hvepseår, så der er stor sandsynlighed for, at det varme forår og forsommer fører til, at 2018 bliver et stort hvepseår. Og det er netop nu i juni, at hvepseboerne vokser med flere og flere hvepse.

Der kan sidde et hvepsebo alle steder

Dronningerne søger først på sommeren steder at starte et bo, hvor der er lunt, uforstyrret og skygge. Hvepsene er praktiske dyr, der søger steder, hvor de tror, de kan være i fred. De ønsker som udgangspunkt ikke konflikter med mennesker, men tager dem straks, hvis de føler sig truede. Det kan være, hvis du uforvarende klipper i det med en havesaks, træder eller sætter sig på det - og her skelner hvepse hverken mellem voksne, børn eller hunde.

Det er en god id at holde øje med spirende hvepsebo.

Sådan fjerner man et lille og et stort hvepsebo

Hvepsebo er etårige. De bliver aldrig genbrugt så lad bare det gamle ubeboede bo blive siddende eller skær det ned og smid det ud

Små hvepsebo fjernes sent på aftenen ved at trække en plasticpose over hvepseboet. Skær det fri og brænd det straks. Ved større hvepsebo anbefales professionel hjælp

Hvepsebo udryddes ved at sprøjte ved indgangen til hvepseboet, så hvepsene tager giften med ind i boet. Hvis man fjerner boet, kan det blive genetablet, hvis man ikke fik dronningen med.

5 overraskende steder med hvepsebo

Hække der ikke er blevet klippet et stykke tid

Gynger lavet af bildæk

Klapvogne og dukkevogne (i sommerhuse)

Kompostbunker og mosegrisehuller på græsplæne

Hyndebokse til udendørsmøbler, bænke og spabade

(Kilde SOS Skadedyr)

Hvis du bliver stukket af en hveps

Sørg for at få brodden ud med pincet, hvis den bliver siddende

Gnid hurtigst muligt et overskåret løg, salmiakspiritus eller et stykke hugget sukker på biddet. Det suger hvepsegiften ud af vævet

Læg is indpakket i et viskestykke på såret

Søg læge, hvis du føler dig dårlig, får kvalme eller har besvær med at trække vejret - eller får ledsmerter og bliver utilpas flere dage efter