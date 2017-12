Hvem er Danmarks mest fantastiske frivillige?

Pris Kender du med andre ord en eller flere frivillige, der fortjener at blive hyldet for deres frivillige engagement? Så nominr vedkommende på www.fantastiskefrivillige.dk inden d. 11. december.

Roskilde Festival hylder i samarbejde med Røde Kors, Coop og Kræftens Bekæmpelse Danmarks mest fantastiske frivillige. Dem der har overskud til at være noget for os andre, for fællesskabet, for de ensomme, misbrugerne eller bare de skolebørn, der har svært ved matematik. De fortjener at blive anerkendt for deres engagement.

Målet er, at alle regioner i Danmark skal være solidt repræsenteret med frivillige. Så uanset om du bor i Roskilde, Rønne eller Randers er din nominering velkommen.

Roskilde Festival ville slet ikke kunne lade sig gøre uden de mange frivilliges engagement, Frivillige er hjertet i Roskilde Festival. Vi kan se, hvordan frivillige på samme måde gør en uvurderlig forskel i organisationer og foreningslivet landet over, og vi håber derfor, at rigtige mange frivillige fra alle dele af Danmark får et skulderklap ved at blive nomineret her, udtaler Signe Lopdrup, direktør for Roskilde Festival.

Om prisen

Prisen blev lanceret i 2015 af Samvirke og videreføres på skift af organisationerne bag.

Formålet med prisen er at sætte fokus på og øge interessen for det frivillige arbejde. Nomineringen er åben fra 29. november til 10. december på www.fantastiskefrivillige.dk.

Herefter kåres 10 finalister af en jury.

Den 20. december offentliggøres vinderen og får tildelt en præmie på 25.000 kroner sponsoreret af Coop til at fortsætte eller udbrede det gode arbejde. Det sker ved et arrangement i Den Gamle Byrådssal i Byens Hus i Roskilde.