- Hvad er din drøm for Grønhøj?

GRØNHØJ For Henrik Anker Bøgebjerg - bosat i Grønhøj siden 2008 - var det meget naturligt at oprette en facebook-gruppe for borgerne i Grønhøj:

- Jeg synes ganske enkelt, at vi skal være mere sociale i Grønhøj.

- Når man kommer udefra, så ved man jo ikke, hvad det er for en måde, som folk er sammen på, siger Henrik Anker Bøgebjerg.

Han har oprettet siden Grønhøj - hvad er din drøm om vores by?.

Børnedisko

Og han ved godt, hvad hans egen drøm om byen er. At der skal ske mere - og at der gerne må ske mere og andet end det, der sker indenfor de nuværende foreninger.

Han kunne blandt andet tænke sig at lave børnedisko for lokalområdets børn. Han er selv gammel DJ, så han ville gerne gøre det gratis de første gange - for at sætte det i gang. Men han kan ikke gøre det alene - der skal andre med:

- Vi skal vise, at vi kan en masse her i Grønhøj. Og at vi kan få andre til at komme her. Men vi ved alle, at arbejder vi ikke sammen, så sker der ikke noget, siger Henrik Bøgebjerg.

Forskønnelse af byen

Da Henrik flyttede til byen, så tog han straks en tørn i borgerforeningens bestyrelse for at skyde en slags genvej til at komme til at kende folk i byen. Men han mener, at der skal endnu mere til socialt set:

- Vi skal bruge hinanden. Vi skal komme hinanden mere ved. Selvfølgelig har folk ikke så meget tid, men jeg er sikker på, at man godt kunne få tid til at være mere sammen, siger han.

Han har en drøm om, at byen i fællesskab kunne skabe forskønnelse omkring hovedgaden. Så bilister, der kører igennem Grønhøj, opdager, hvor hyggelig en by, det er. Han ønsker sig, at man hjælper hinanden med arbejdet - efter devisen - hjælper du mig, så hjælper jeg dig.

Hvad skal der ske?

Indtil videre har 55 meldt sig ind i gruppen på facebook. Det svarer til cirka en fjerdedel. Henrik Anker Bøgebjerg håber, at flere vil melde sig ind - og nok så vigtigt:

- Så håber jeg, at folk vil skrive derinde, hvad de kunne tænke sig for Grønhøj. Er folk tilfredse med det, der sker nu - eller skal der ske mere og noget andet, end det, der sker nu, spørger Henrik Bøgebjerg.

Han står også bag siden Børn i byen Grønhøj - skal vi lege?. Men den gruppe blev aldrig rigtig brugt. Han oprettede den, da han har to døtre, som kommer hos ham på deltid. Og han kunne godt tænke sig at få dem bedre integreret i Grønhøj, selv om de ikke bor der hele tiden.

Henrik håber, at folk tænker over hans budskab og håber, at folk vil tage initiativerne til dig og hjælpe med at få gjort Grønhøj mere social.