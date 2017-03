Husk Landsindsamling på søndag

LANDSINDSAMLING Indsamlerne banker på hos stort set alle husstande i Danmark, men kun hos halvdelen er der nogle hjemme. Kræftens Bekæmpelse i Karup lokalområde, opfordrer alle til at huske landsindsamlingen på søndag.

Og ifølge de seneste meldinger vil omkring 30.000 mennesker gå på gaden for at støtte kampen mod kræft.

I Karup lokalområde vil omkring 66 frivillige banke på dørene i lokalområdet. Og hos Kræftens Bekæmpelse håber man at komme til at møde så mange som overhovedet muligt.

- Opbakningen her er altid overvældende. Vi kommer rundt til stort set alle husstande, og de steder, hvor der bliver lukket op, er støtten og bidragene fantastiske. Men ofte er det desværre sådan, at der kun er nogen hjemme, hos omkring halvdelen men der er heldigvis god mulighed for at støtte selvom man ikke er hjemme, siger Lone Maagaard, der er leder af landsindsamlingen i Karup lokalområde.

Der mangles indsamlere i Kølvrå

- I Kølvrå er vi langt fra i mål med at skaffe indsamlere. Vi skal være otte, men pt. er der kun fire, som har meldt sig, så jeg håber, at flere har lyst til at hjælpe til, fortæller Maj-Britt Flø Pedersen til Ugeavisen. MobilePay donationer kan trækkes fra i skat.

Man kan støtte landsindsamlingen via sms, MobilePay og på indsamling.dk. Hvert indsamlingsområde har sit eget MobilePay nummer, så man kan følge, hvor mange penge der kommer ind via den mobile betalingsløsning til den enkelte lokale indsamling. Karup har mobilpay nummer 53 19 06 15. Vi håber rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed, siger Lone Maagaard.

Sidste år valgte rekordmange danskere at give penge via MobilePay, og der kom mere end tre mio. kr. ind den vej. I 2015 var beløbet 900.000 kr., så der er tale om en eksplosiv stigning. Og i år er det for første gang muligt at trække beløb doneret via mobilepay fra i skat. Indberetningen til Skat sker automatisk, man skal dog først give sit samtykke via NemID. Herefter vil det så gælde for alle de næste gange, der bliver sendt donationer afsted.

Landsindsamlingen gav sidste år 37,4 millioner kroner til kampen mod kræft. I Karup lokalområde, samlede 66 frivillige indsamlere 65.168 kr. ind, hvilket svarer til, at hver indsamler fik 987,40 kr. i indsamlingsbøssen.

For hver 100 kroner, der samles ind til landsindsamlingen, går de 58 til forskning, 21 til patientstøttearbejde og 15 kroner til oplysning og forebyggelse. De sidste 6 kroner går til administration.