Husk de gratis oplevelser i naturen

Efterårsferien venter lige om hjørnet, og der er masser af gratis underholdning i naturen. Netop nu er der både trækfugle, saftige bær, brølende hjorte, svampe, kastanjer og flotte blade i massevis.

Også om efteråret er naturen fyldt med gratis glæder. Oplevelser i naturen giver et nærvær, som vi ikke altid har i hverdagen, for man er sammen på en anden måde, når man er i naturen. Samtidig er det billigt, og kræver ikke alverdens udstyr eller planlægning.

1. Brug naturen som spisekammer

Skovbunden vrimler med svampe og mange træer og buske bugner stadig af moden frugt, der kan plukkes, presses, henkoges og syltes.

2. Jagt skatte med GPSen

Geocaching er skattejagt i naturen, som er meget populær. Geocaching kan dyrkes af alle, der har en GPS-modtager i sin smartphone. Man kommer i gang ved at gå ind på hjemmesiden geocaching.dk, hvor man finder geokoordinaterne på alle gemte skatte. Der er tusindvis af skatte gemt i Danmark, så uanset hvor I befinder jer, er der helt sikkert en skat i nærheden. Geocaching er underholdende for hele familien.

3. Tænd et bål

Tag ungerne med ud en tur og oplev efterårsskoven eller tag selv afsted. Med et hyggeligt bål på en af de mange bålpladser i skovene kan man sagtens tilbringe mange timer i det fri - og få røde kinder, fælles oplevelser og nærvær med hjem i rygsækken. I må tænde bål på bålpladser og lejrpladser i offentlig ejede skove. Hvis skoven er privatejet, skal du altid spørge ejeren om lov, og de almindelige regler for at tænde bål skal altid overholdes. Du kan søge efter steder med bålpladser eller lejrpladser og sheltere på Danmarkskortet på udinaturen.dk.

4. Stjernestunder

Overnatning i det fri. Selvom skoven falmer, kan du godt udfordre dig selv og familien med en overnatning på en af de naturskønne overnatningspladser i det fri, der findes i Danmark. Pak sovepose, et ekstra tæppe og find teltpladser, shelters og billige primitive overnatningssteder.

5. Opdag dyrelivet

Lige nu er hjortene i brunst og brøler på hunner og parring. Man kan også se krondyr mange steder i Midtjylland.

Det er også højsæson for sort sol. Sort sol er, når stære samles i enorme flokke og tegner fascinerende mønstre på himlen. Sort Sol kan rumme helt op til 1 million fugle.

6. Tag til stranden og mærk suset

Vind i håret hører efteråret til. Tag ud og mærk suset langs kysterne, slå smut med sten, flyv med drage eller tag en af årets sidste dukkerter. En anden populær aktivitet er ravjagt. I princippet findes der rav langs alle danske kyster. Der hvor det blæser mest, og brændingen er voldsomst, er chancerne dog størst, dvs. langs den jyske vestkyst. Men også langs Kattegats og Østersøens kyster er der rigtig gode chancer.

7. Tag på bjergbestigning

I Danmark har vi 184 bjerge, der er over 100 meter høje. Selv mindre bakker kan være sjove og udfordrende at bestige - og sjove at lade sig rulle ned ad. Find bjerge i Danmark på www.danskebjerge.dk

Se mere om de regler og muligheder, der er i naturen på www.oplevmere.nu