Hurtig hjælp til ansøgningen om EU-støtte

LANDBRUG Det kan være indviklet at opnå de rette EU-tilskud. Ikke mindst for mindre jordbrugere med under 10 hektar landbrugsjord, og der kan være store omkostninger forbundet med at misse en EU-ansøgning.

Derfor afholder landbrugsrådgivningsvirksomheden LMO en række caf-møder, hvor mindre jordbrugere mod en betaling kan få hurtig hjælp til ansøgningen, det såkaldte Fællesskema 2017 angående grundbetaling og grøn støtte.

Her i området finder EU-caferne sted fredag eftermiddag den 31. marts og fredag 7. april hos LMO i Viborg.

Tilmelding er ikke nødvendig. Man kan bare dukke op, men det er vigtigt, at deltagerne medbringer Nem-ID nøglekort for straks at kunne få udarbejdet og indsendt fællesskema med markkort.

Dyrt at ansøge for sent

- Det gælder om at være på forkant med EU-støtten. Det kan få store konsekvenser ikke at overholde tidsfristerne, siger Lars-Ejler Hansen, afdelingschef for Planteavl i LMO om baggrunden for EU-caferne.

Et landbrugsareal er støtteberettiget, hvis der under normale vejrforhold kan dyrkes og høstes på arealerne i perioden 15. maj til 15. september. En række krav skal opfyldes for at kunne modtage grundbetaling, herunder bl.a. at landbruget omfatter mindst 2 hektar støtteberettiget areal, hvoraf minimum 0,3 hektar skal være sammenhængende. Man kan få overblik angående de øvrige krav for opnåelse af EU-støtte ved at deltage i en af LMOs EU-cafer.

Ansøgningsfristen for indsendelse af Fællesskema 2017 er 21. april 2017 kl. 24.00. Dog kan skemaet indsendes forsinket frem til 16. maj 2017, men her bliver støtten reduceret med 1% pr. arbejdsdag efter ansøgningsfristen. Derfor er det vigtigt at få skemaet indsendt rettidigt.