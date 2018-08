Hurra for de frivillige!

I Havredal Kultur- og Forsamlingshus er der i skrivende stund støv og værktøj alle vegne. Gulvet i lille sal er dækket af pap, loftet er blevet malet. Der er sat nye døre i huset. I entreen er der sat nyt glasvæv op, det er blevet malet, og der kommet lister og gerigter op. I den store sal er de små vinduer blevet udskiftet med store vinduer, der slipper mere lys ind og gør rummet langt mere venligt. Udenfor er huset blevet sandblæst og malet. Her er der lidt arbejde at gøre endnu. Den kommende lørdag er huset lejet ud igen. Da skulle alt gerne være pænt og rengjort igen. Det er selvfølgelig en flok frivillige, der sørger for det.

Normalt har vi ikke så mange udlejninger i juli måned, så det er i den periode, vi skal renovere, forklarer Bestyrelsesmedlem Poul-Erik Clausen. Vi har fået 15.000 kroner fra Viborg Kommune, men har da også haft god aktivitet i huset, så vi har kunnet sætte på kontoen. Hvis folk skal blive ved med at leje huset, må vi holde det pænt ved lige. Med omkring 127 udlejninger om året er Havredal Kultur- og Forsamlingshus da også et af de mest benyttede, hvis ikke det mest benyttede forsamlingshus, der ligger i Viborg Kommune.

Poul-Erik fortæller desuden, at arbejdet kun har kunnet lade sig gøre, fordi enkelte lokale har ydet en helt særlig indsats. Her ligger flere 100 timers arbejde, som frivillige har lagt, så huset kunne opdateres og fortsat være til stor glæde for alle. Uden Erik Madsen som tovholder, havde det ikke kunnet lade sig gøre.

Ved KK07s klublokaler i Kølvrå ligger man heller ikke på den lade side. Da Ugeavisen kommer forbi i juli er det et par bestyrelsesmedlemmer fra KK07 og KK07s venner, som er i gang med at tage fliser op udenfor. De skal lægges om, forklarer formand for KK07, Søren Andersen. Der ligger altid vand her, når det regner.

KK07 står i øvrigt også bag byggeriet af den nye, store tribune foran boldbanen. Foruden overdækkede ståpladser er her blevet lavet køkken- og omklædningsfaciliteter, toiletter samt møderum. Der er mange, der giver en praktisk hånd, når noget skal gøres i KK07. Det er en fornøjelse. Og så har vi også gode stabile sponsorer i ryggen, slutter Søren.

Uanset hvor, er det sociale fællesskab en væsentlig og betydningsfuld del af det frivillige arbejde.