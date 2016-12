Hr. Mortensen & Co underholdt ved juletræsfest

JULEHYGGE Det var godt nok ikke den rigtige hr. Mortensen, men Tage Johansen, som i julens anledning spillede Hr. Mortensen fra Nissebanden i Grønland i et par timer, da AIF forrige lørdags holdt juletræsfest i Alhedehallerne. Godt 60 børn deltog sammen med forældre og bedsteforældre. Det var et noget mindre antal end sidste år, hvor der deltog omkring 100 børn.

Traditionen tro blev der sunget og danset om juletræ sammen med Nissebanden. Frost96-skuespillerne, som i dagens anledning spillede Nissebanden, underholdt også med julesange og et juleeventyr, som Anne-Lise Olesen fra Frost96 havde skrevet ud fra historien om Nissebanden og ændrede den, så den passede til Frederiks.

Indimellem blev der spist æbleskiver og drukket kaffe, og børnene løb rundt og legede med hinanden.

- Det er først andet år, AIF står for arrangementet. Tidligere har den nu nedlagte forældreforening arrangerede juletræsfesten. De hyrede nisser udefra til dagen, men vi havde både sidste år og i år lavet en aftale med Frost96. De er supergode, og samtidig er det rart, at vi kan hjælpe hinanden lokalt. Desuden har familien Vinkler sponseret juletræet, DagliBrugsen sodavand til børn, Byens Kagemand har givet småkagerne og Camillas Blomster julestjernerne, så vi er taknemmelige, siger formanden for AIF, Pia Viller Arendt.