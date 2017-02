Hosekræmmeren lukker

Jeg har opsagt mit lejemål pr. 30. juni, da det desværre ikke ser fornuftigt ud økonomisk.

BUTIKSLUKNING Jeg ønsker ikke, at der skal gå en masse rygter rundt i byen, så derfor vil jeg hellere, med det samme, være ærlig og fortælle, at jeg lukker butikken.

Jeg købte/overtog en eksisterende butik, med alt, hvad det indebærer og troede selv på, at jeg nok skulle få det til at fungere. Og jeg blev da også taget fantastisk godt imod fra dag t. Mange af butikkens trofaste kunder fortsatte med at handle hos mig, og nye er kommet til, men det er stadig ikke nok. For få kunder giver en lav omsætningshastighed, som gør at jeg brænder inde med for mange lagervarer.

For de fleste vil det nok komme som en stor overraskelse, imens andre nok har set det komme, og jeg er slet ikke i tvivl om, at folk vil komme med en masse ytringer, - men beslutningen er taget!

Nogle vil nok kommentere på, at jeg ikke engang har haft butikken i 2 år og gir for hurtigt op, hvor andre vil bakke mig op i, at jeg virkelig har gjort, hvad jeg kunne og ser fornuften i at stoppe, når man kan se, at det ikke er holdbart i længden.

Det var en stor beslutning, jeg tog i sommeren 2015. Jeg sagde mit faste job op for at blive selvstændig. Jeg ville udleve min drøm om, at have min egen butik og så straks potentiale i at købe/overtage Hosekræmmeren. Jeg sagde ja til noget, jeg ikke vidste ret meget om, men havde al den opbakning jeg havde brug for, og jeg fortryder ikke t eneste sekund, at jeg gjorde det!

Da jeg startede op, var det med de samme leverandører, som forrige ejer, men sidenhen er flere kommet til og andre sorteret fra. Jeg har ikke ændret meget ved selve butikken, men sortimentet er udvidet med blandt andet flere smykker, tasker, skilte og storpige-tøj. Til trods for det, er kundestrømmen alligevel ikke fulgt med, og nye tiltag koster!

Derudover har jeg også skulle kæmpe lidt ekstra for at få kunder i butikken, imens byfornyelsen stod på, og en del uforudsete udgifter har heller ikke pyntet på regnskabet.

Jeg har hele tiden vidst, at det ville være hårdt at være selvstændig, og at der er mange timer i det. Det er ikke noget man bliver rig af, men til gengæld går man på arbejde hver dag og elsker det, man laver. Men jeg er desværre bare kommet dertil nu, hvor jeg føler, at jeg kæmper en kamp, jeg ikke kan vinde.

Jeg synes jo, at jeg har gjort rigtig meget for at bevare og holde liv i en af byens sidste butikker, men må desværre indse, at tiderne har skiftet, og at byens borgere ikke er så loyale, som jeg havde håbet.

Der kommer stadig folk i butikken, som har boet i Karup i flere år, hvor det er deres første gang, de kigger ind. De fleste bliver positivt overraskede, og jeg har hørt flere udtagelser som butikken er godt nok noget større, end jeg regnede med, det er jo slet ikke så dyrt, som jeg troede eller jeg troede slet ikke, at du havde tøj i min størrelse. Alt sammen fordomme overfor Hosekræmmeren, som jeg har kæmpet med, lige fra starten. Derfor har mit mål hele tiden været, at hvis folk bare ville kigge ind i butikken og danne deres eget indtryk så var jeg nået langt! Men når folk går og spreder holdninger og fordomme over for en butik, de ikke engang har været inde i så er det godt nok op af bakke!

Jeg er da ked af, at jeg må lukke butikken, men planen har hele tiden været, at jeg ville gi butikken og kunderne en chance, og hvis det ikke kunne gå rundt, så ville jeg stoppe, så jeg kunne gå herfra uden gæld!

Det skal hermed understreges, at det ikke er et konkursbo, og jeg modtager nye varer til og med maj måned ud. Så jeg håber meget på at opbakningen fra mine dejlige kunder, vil fortsætte til det sidste. I kan stadig købe og bruge jeres gavekort, jeg holder stadig kundeaftener og deltager i byens arrangementer.

Hvad der skal ske, når nøglen er afleveret, ved jeg endnu ikke, men jeg har lært en masse i den tid, jeg har været selvstændig, og det er alt sammen noget jeg vil tage med videre.

Info omkring sidste åbningsdag m.m. kommer på et senere tidspunkt.