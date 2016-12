H.K.H. Prins Joachim åbner Midtjyllands Lufthavn

INDVIELSE Hans Kongelige Højhed Prins Joachim har sagt ja til at foretage den officielle indvielse og dåb, når Karup Lufthavn bliver til Midtjyllands Lufthavn

Efter flere måneders forberedelse bliver Karup Lufthavn nu omdøbt og genåbner som Midtjyllands Lufthavn. H. K. H. Prins Joachim foretager den officielle dåb, der finder sted søndag d. 5. februar 2017.

Samtidig med dåben er der åbent hus i lufthavnen med offentlig adgang. Arrangementet holdes i et samarbejde mellem lufthavnen og de ni midt- og vestjyske kommuner, der ejer lufthavnen, og den civile lufthavns nærmeste nabo, Flyvestation Karup.

Under sit besøg får H. K. H. Prins Joachim mulighed for at se en række af de aktiviteter, der præger dagligdagen i en lufthavn med både civile og militære opgaver.

- Vi er glade og stolte over, at H. K. H. Prins Joachim har sagt ja til at foretage det officielle navneskifte. Lufthavnen og de ni kommuner, der ejer lufthavnen, ønsker med navneskiftet og de mange ændringer i lufthavnen at sætte fokus på udviklingspotentialet i det midt- og vestjyske område. Her er en dynamisk lufthavn en afgørende faktor, siger Frans Bjørn-Thygesen, lufthavnschef, Midtjyllands Lufthavn i en pressemeddelelse.

Udover taler af H. K. H. Prins Joachim og borgmester H. C. Østerby, formand for lufthavnens bestyrelse, den officielle indvielse og rundvisning, vil der for offentligheden være en lang række aktiviteter, mens der er åbent hus i lufthavnen. Bl.a. kan man se Airbus-passagerfly fra DAT, sikkerhedsrutiner, brandøvelser og præsentation af redningshelikopterne, der også har hovedkvarter i Karup.