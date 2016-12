HK MidtVest oplever mange opkald fra unge fritidsjobbere

JOBS HK MidtVest har den seneste tid haft mange opkald fra unge og deres forældre. Opkaldene handler om udebleven løn, manglende feriepenge og ansættelseskontrakter.

En sagsbehandler har på en enkelt uge oplevet to til tre henvendelser om dagen fra unge fritidsjobbere eller deres forældre, som drejer sig om løn, de mangler at få, eller feriepenge eller feriefridage, der ikke er blevet udbetalt af arbejdsgiveren.

Der er også unge fritidsjobbere, der oplever ikke at få en ansættelseskontrakt, selv om de har krav på det.

Reglerne siger ellers, at man som ansat i et fritids- eller feriejob, har ret til en ansættelseskontrakt, hvis man har været ansat i mere end én måned, og arbejdstiden er mere end otte timer om ugen.

Endelig er der unge, der bliver bedt om selv at finde en afløser, hvis de er syge, så de mister løn under sygdom.

Nul kontrakter breder sig

Der er også unge fritidsjobbere, der bliver præsenteret for en såkaldt nul kontrakt - det vil sige, at de bliver ansat på en kontrakt på nul timer - og nogle bliver bedt om at skrive under på, at de er fyret, hvis de ikke kan tage vagter.

- De unge går i skole ved siden af fritidsjobbet og har eksamensuger, hvor de ikke har mulighed for at arbejde. Men de oplever, at de ikke kan sige nej til de vagter, de bliver tildelt, siger Susanne Sommerlund, formand for HK Handel MidtVest i en pressemeddelelse.

Susanne Sommerlund fortæller, at nul kontrakterne er et fænomen, som breder sig. Særligt inden for de store varehuskæder er nul kontrakterne udbredte.

- Tidligere så man 10 timers kontrakter, nu hedder det nul. Butikkerne bruger nul kontrakterne til at opnå fleksibilitet. Men som ansat på en nul kontrakt skal man være opmærksom på, at funktionærloven ikke gælder. Har man under otte timer i gennemsnit om ugen, har man eksempelvis ikke ret til løn under sygdom, ferie med løn eller reduktionstimer i forbindelse med helligdage. Arbejdsgiveren skal heller ikke varsle en opsigelse. Der kan dog være overenskomster, hvor ikke-funktionærer har et opsigelsesvarsel, forklarer hun.

HK Handel MidtVest har også oplevet et medlem, som var gravid, der var ansat på en nul kontrakt, hvilket betød, at hun ikke kunne få barselsdagpenge, fordi hun havde for få timer.

Susanne Sommerlund henviser desuden til, at ansatte på nul kontrakter tæller med, når man tæller praktikanter. Så, hvis man har 10 ansatte på nul kontrakter, kan man få en praktikant mere ind og få tilskud til det.

Unge fritidsjobbere fortrænger fuldtidsansatte

- Det er forståeligt, at butikkerne har brug for fleksibel arbejdskraft, men vi oplever desværre, at unge på nul kontrakter nogle steder erstatter faste medarbejdere på flere timer. Således har vi set et tilfælde, hvor en ansat på 25 timer er blevet erstattet af fire unge på nul kontrakter. Og det er en tendens, vi ikke bryder os om, siger Susanne Sommerlund.

Hun henviser til, at HK Handel generelt oplever, at butikkerne ansætter unge på deltid, mens jobbene på fuldtid forsvinder.

- Det betyder, at de medarbejdere, der har taget en butiksuddannelse, har svært ved at finde et fuldtidsjob, de kan leve af. De må skrabe timer sammen med løsarbejde og tage flere jobs for at få økonomien til at hænge sammen.

- Som butiksansat er din løn sammenlignet med andre typer jobs i forvejen ikke stor. Har du ikke mulighed for at få et fuldtidsjob, kan det være svært at få en almindelig husholdning til at hænge sammen specielt i de større byer, hvor det er vanskeligt at få billige boliger. Det er et stort problem, at de, der vælger at tage en butiksuddannelse, ikke kan få fuldtidsjob. Med den tendens, der er i butiksverdenen, uddanner vi jo i stigende grad til deltidsjob, siger hun.

- Jeg er bevidst om, at der mellem HK Handel og Dansk Erhvervs Arbejdsgiverforening er lavet en hensigtserklæring om, at hvis der er deltidsansatte, som ønsker at gå op i tid, så skal ledige timer tilbydes dem. Men arbejdsgiverne kan jo til hver en tid sige, at det ikke er driftsmæssigt og fleksibelt nok, tilføjer hun.

Medlemskab er givet godt ud

Susanne Sommerlund fortæller, at mange af de unge, der løber ind i problemer på fritidsjobbet, ikke er medlemmer af en fagforening.

- Når de unge ikke er medlemmer, kan vi desværre ikke hjælpe dem, hvis der opstår et problem. Så det vil være en god id, hvis unge og deres forældre taler om, hvad en fagforening er. Det beløb, det koster at være medlem, kan være givet godt ud, hvis uheldet er ude, og man eksempelvis står og mangler flere tusind kroner i feriepenge, siger hun.

HK kan også rådgive om ansættelseskontrakter herunder nul kontrakter, og hvad man skal være opmærksom på, før man skriver under.