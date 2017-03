HK-medlemmer bliver skrevet ud af overenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER De netop overståede overenskomstforhandlinger inden for industrien fyldte en del, da medlemmer af HK Privat MidtVest lørdag 11. marts 2017 var samlet til generalforsamling i HK-huset i Viborg.

Inger Stranddorf, formand for HK Privat MidtVest, kunne i sin beretning fortælle, at 70,6 procent af medlemmerne af HK MidtVest ved udgangen af 2016 var dækket af en overenskomst. Det er den største procentdel blandt afdelinger i HK.

- Vi er tilfredse med at ligge højest af alle afdelinger. Men der er stadig plads til forbedring, og vi arbejder målrettet på at nå endnu højere op, så flere sikres en overenskomst, sagde Inger Stranddorf.

Hun fortalte, at HK bliver presset på overenskomstdækningen ved, at medlemmer bliver skrevet ud af overenskomsten.

- Selv om mange er omfattet af en overenskomst på en virksomhed, oplever vi, at arbejdsgiverne skriver medlemmer ud. Det sker oftest i forbindelse med, at nogen får en ny titel men har de samme arbejdsopgaver. Så er man pludselig ude af overenskomsten. Det kan også være en stilling, der pludselig ikke er en del af overenskomsten mere, når der bliver ansat en ny medarbejder, forklarede Inger Stranddorf.

Bliver man på den måde skrevet ud af overenskomsten, er man ikke længere automatisk omfattet af de goder, overenskomsten giver, eksempelvis ret til uddannelse, pension og barsel.

- Vi har derfor en løbende opgave i at holde et vågent øje med den slags og forsøge at gribe ind, sagde Inger Stranddorf.

Formand genvalgt

Inger Stranddorf blev i øvrigt på generalforsamlingen genvalgt som formand for HK Privat MidtVest. Formanden er valgt for to år.

På generalforsamlingen, der trak knap 50 privatansatte HKere fra det midt- og vestjyske til, var der også genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Karina Korshøj, John Frydendahl Mikkelsen, Edith E. Nielsen og Bente Mentz. Det skriver Hanne Vammen i en pressemeddelelse.