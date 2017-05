Hjertestarter på Karup Skole

HJERTESTARTER På baggrund af et opsøgende arbejde blandt faste lokale samarbejdspartnere og andre gode forretningsforbindelser er det lykkedes Karup Skole at samle sponsorer nok til at indkøbe og opsætte en offentligt tilgængelig hjertestarter ved skolens hovedindgang.

Ud over skolens eget bidrag til sponsoratet dækker skolen også drift og vedligehold af den opsatte hjertestarter. Hjertestarteren er registreret på Trygfondens www.hjertestarter.dk, hvor den præcise placering mv. kan ses.

- På Karup Skole er vi meget glade for, at det er lykkedes at få en hjertestarter på skolen og taknemmelige for at vores nedenstående sponsorer har vist stor villighed til at bidrage til dette projekt, skriver skoleleder Thomas Born Smidt til Ugeavisen.

Sponsorer i vilkårlig rækkefølge: Bageriet Nørgaard, Kølvrå Blik og VVS, Karup Kartoffelmelfabrik, Guldhammer VVS, R2 Farver, Viborg, Garant tæpper, gulve og gardiner, Viborg, VIP Anlæg, Louis Nielsen, Viborg, Sector Capital, Alhedens Tømrer, KSK Service, Jysk El, Administrationskontoret og Karup Skole.