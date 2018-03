Hjerl Hede i påsken

Hjerl Hede har åbent i påskedagene fra skærtorsdag og til og med 1. påskedag. Her kan man opleve et lille middelalder marked.

Friluftsmuseet får blandt andet besøg af smeden og hans kone samt en skare af udvalgte og engagerede håndværkere og formidlere, som vil lede publikum ind i middelalderens traditioner og håndværk: - Jeg hører så mange mennesker undre sig over alt det, de kunne i middelalderen, siger smeden, men i virkeligheden kunne de meget mere dengang med deres hænder, end vi kan i dag. Vi har meget at lære af middelalderens mennesker og deres snilde og opfindsomhed, siger han.

Man kan også lære mere om garn og vævning, om bånd og bændler, om sko og tasker og man kan høre om at brodere på middelaldervis. Der vil være mulighed for at prøve kræfter med læderet, træet og garnet. Middelalderens håndværk præsenteres i museets visitorcenteret som er indenfor. Har man mod på at komme ud, så kan man følge den traditionelle æggejagt. Jagten fører ind i to bygninger, som kan vise gæsten, hvordan Danmark så ud for mere end 500 år siden.