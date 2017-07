Historieløst at sætte Draken op i rundkørsel

LÆSERBREV af Palle Dønvang: Tanken er, at en helikopter skal op i stedet, fordi den vil være mere retvisende for, hvad der foregår inden for hegnet.

For mig som har fløjet utallige timer i Draken -og alle de andre gamle piloter og smede, som har haft fingrene i dette pragtfulde fly, er det der foregår nu helt uforståligt. Misforstå mig ikke. Jeg har den største respekt for helikoptere og de dedikerede mennnesker, som løser fantastik vigtige opgaver. Den allerstørste respekt. Men Draken er uden diskussion det fly, som har præget Flyvestation Karup mest. Andre flytyper har været der i kortere perioder og forsvundet igen. Draken har været her hele sin lange levetid og bl.a. fløjet mange skarpe missioner i en periode, hvor den Kolde Krig var allerkoldest. Den var stabil og robust og svigtede os uhyre sjældent. Vi elskede det fly, og det var grunden til at den i sin tid blev sat op som Flyvestationens vartegn ved indkørslen til Flyvestation Karup, hvor den naturligt hører hjemme.

Jeg har besøgt flyvestationer i England, Frankrig, Tyskland, Sverige, Norge, Holland, Belgien, USA , Polen og Rusland og alle steder har man sat et historisk fly op på flyvestationen - normalt ved indkørslen. Ingen steder har man kunnet drømme om at sætte et smukt, nyrenoveret, historisk symbol op i en rundkørsel, hvor det oven i købet er udsat for hærværk.

Jeg håber, man besinder sig. Det der foregår nu er trist og historieløst.