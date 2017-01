Her starter konfirmationen

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE Midtjysk Festudlejning gentager succesen, og inviterer igen til festmesse på Drejervej i Sunds, fordi en stor dag kræver stor forberedelse

Den 27-29. januar stilles op med inspiration til alt fra bordpynt og -dækning til indbydelser og bordkort.

Konfirmation er en stor dag. For konfirmanden og for forældrene. Derfor skal det også helst være tæt på det perfekte. Det er i hvert fald drømmen hos mange, kan man konstatere hos Midtjysk Festudlejning, hvor forårssæsonen er et af årets højdepunkter.

- Vi er hvert år i kontakt med rigtig mange familier, der står overfor en konfirmation. Nogle tager det let, men mange vil have styr på alt ned i detaljen, så det hele klapper. Og det kan faktisk være noget af en opgave, siger grundlægger og indehaver af fest-virksomheden, Martin Bøgelund i en pressemeddelelse.

- De færreste mennesker når at få erfaring med at holde store fester. Man holder vel typisk 5-10 af slagsen hen over et helt liv og der er altså meget, der skal spille sammen, hvis man vil opnå det perfekte. Heldigvis findes der folk som os, der ikke beskæftiger sig med andet. Folk, der har svar på alle spørgsmål, og som altid har en tjekliste i baghovedet, så vi når hele vejen rundt, fortsætter han.

Fra telt til lysestager

Midtjysk Festudlejning deler også gerne ud af sin erfaring om livets store fester. Derfor åbner virksomheden nu sit domicil på Drejervej i Sunds for gæster til inspirationsdag den 27-29. januar.

- Tidspunktet taget i betragtning er det selvfølgelig primært for konfirmander. Men alle er velkomne. Ingen fest eller begivenhed er for stor eller lille for os, siger Martin Bøgelund.

På messen er der inspiration til alt fra bordpynt og borddækning til lys og servietter. Ligesom virksomheden kan hjælpe med invitationer, gæstebøger, bordkort, takkekort og andre ting, der hører den store fest til.

- Vi er faktisk leveringsdygtige i alt. Fra festtelte, borde, stole og service til duge, servietter og lys. Mange ved det ikke, men vi har også salgsvarer - servietter og lys fra brands som Creativ Company, Ihr, Duni, Bækkelund, Marimekko og Karen Marie Klip - som man hele året rundt kan komme ind at købe. Uanset om man skal bruge to eller 100 pakker, siger Martin Bøgelund.

Popcorn og rodeotyr

Hos Midtjysk Festudlejning kan man også få hjælp til at leje jukebox, slushice-maskine, softicemaskine, popcornmaskine, hoppeborg, rodeotyr og anden underholdning til festen.

Og skulle man ikke have helt styr på forårets konfirmation endnu, kan man stadig nå det.

- Det er ved at være oppe over. Men vi kan stadig tage flere ordrer ind, lover Martin Bøgelund, der håber, at mange har lyst til at kigge forbi og blive inspireret på messen.