Her bor de levende - et foredrag om at miste en ægtefælle

Foredraget handler om det korte sygdomsforløb, Thomas dødsleje, afsked og tab. Det handler om uafvendelighed, skyld og identitet og om, hvordan Charlotte har oplevet sorgen i årene, der er gået.

Hvad vil det sige at heles og komme sig? Er sorg dannelse? Og hvordan kan vi bevare forbindelsen til dem, vi har mistet?

Hvordan lever man videre, når alt er forandret?

Foredraget foregår i sognegården i Karup torsdag den 27. september og tager udgangspunkt i bøgerne Så er Thomas væk om at miste en ægtefælle og meget mere end det (2015, Peoples Press) og den selvstændige efterfølger Her bor de levende - om livet efter en ægtefælles død (2017, Peoples Press). Heri beskriver Charlotte, hvordan hun kommer videre efter at have mistet sin mand kun 42 år gammel. Hun er 39 og enke med både en fortid og en fremtid. I foredraget forholder Charlotte sig til sorgen i det lange tidsperspektiv og lægger op til et nyt liv med plads til både de levende og de døde.

Charlotte Bork Høvsgaard er bosat i Ryde ved Holstebro med sønnen Halfdan på 15. Hun er cand. mag. i dansk litteratur og filosofi, forfatter og gymnasielærer.

Alle er velkomne til dette gribende foredrag. Der er gratis adgang, og under arrangementet vil der blive budt på kaffe/te og kage.