Hedens Golfbane solgt

Henning Filbert, er lokal forankret og har et stærkt ønske om, at der fortsat skal være golfbane og veterantræf. Selve handlen er sket gennem EDC erhverv Viborg, hvor erhvervschef Mogens Lindal har været en uvurderlig hjælp.

Salgsprisen kender vi ikke, men da den blev anlagt var det ikke en kæmpe investering som ellers er normalen indenfor denne sportsgren. 1 million kroner per hul er normalen, men sådan gør man ikke i Grønhøj.

Hedens Golfbane måske Danmarks billigste

Gregers Laigaard anlagde golfbanen i 2004, da han ønskede at lave em sportsfacilitet for den lidt ældre generation.

- Jeg havde jo stået mange gange nede ved fodboldbanen og hørt de ældre råbe, at det kunne de klare meget bedre, siger Gregers Laigaard. Men nu var de blevet for gamle til den sportsgren, så golfbanen blev anlagt med deres behov i tankerne.

Golfbanen er i dag på 9 huller, men startede med 6 huller. Banen er designet af den navnkundige banearkitekt Frederik Dreyer.

Dreyer var ikke hvem som helst. Han var advokat, men måske mest kendt for at anlægge golfbaner med særlig tilpasning til det danske landskab. Hans interesse for golf blev skabt i drengeårene hvor han var caddy for medlemmer i Københavns Golfklub. Siden, at interessen for golf blev vakt.

Dreyer nåede at anlægge mange danske golfbaner indtil sin død i 2005 i en alder af 86 år. Hans opfattede blandt andet whisky, som en vigtig årsag til et langt liv.

Således var Gregers Laigaard ikke sen til at betale Frederik Dreyer i naturalier, for at designe banen i Grønhøj. Formedels en enkelt flaske af den gyldne livseleksir, fik Gregers planerne i hånden.

Herefter tog Gregers sin fars traktor og såmaskine, og gik i gang med arealet. Som sagt først 6 huller, men i dag 9 huller efter tilkøb af et ekstra areal. Frederik Dreyer havde nemlig sagt, at spillerne i Midtjylland kunne risikere at blive grebet af sporten, og ønske sig en bane med golfunionens minimumsmål. Således er banen i dag mere end 2000 meter, som er kravet for at være en rigtig golfbane.

Nu er den så solgt. I kontrakten er der klausul om, at der fortsat skal være golfbane på stedet. Og hvem ved, måske kommer der nogle flere huller med tiden, for køberen Henning Filbert ejer i forvejen de tilstødende jorder.