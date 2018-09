Hedens Golf klubmesterskab

Der var mulighed for at spille i fire rækker. Herrer, herrer over 64, damer og damer over 64. Disse rækker blev spillet som slagspil uden handicap.

Ud over disse rækker blev der spillet en netto-række, som blev spillet som slagspil med fuldt handicap.

Begge dage startede med rundstykker og kaffe, som klubben var vært ved. Desuden kunne man købe pølser og øl/vand efter matchen. Søndag var der mødt tilskuere op og der var hjemmebagt kage og kaffe som afslutning på en god dag.

Der var præmier til 1. pladserne og til de to bedste netto-spillere.

1. pladsen i dame rækken gik igen i år til Lene Laigaard med 188 slag.

2. pladsen i dame rækken gik til Dorte Lindberg med 191 slag.

3. pladsen i damerækken gik til Solveig Jørgensen med 198 slag.

1. pladsen i herre rækken gik i år til Jim Danielsen med 169 slag.

2. pladsen i herre rækken blev Steen Høgsholt med 179 slag.

3. pladsen i herre rækken blev Michael Østergaard med 183 slag.

1. pladsen i herrer o/64 år gik i år til Tage Jørgensen med 183 slag.

2. pladsen i herrer o/64 år blev Ole Søndergaard med 196 slag.

3. pladsen i herrer o/64 år blev Peter Nielsen med 205 slag.

Netto-rækken blev vundet af Helle Klint med en total på 152 og 2. pladsen gik til Solveig Jørgensen med 154 point.

Desuden blev der uddelt præmier til klubmesterskabet i hulspil.

1. pladsen gik her til Allan Baagø

2. pladsen gik til Peter Nielsen

3. pladsen gik til Poul K. Andersen

4. pladsen gik til Dorte Nygaard

Mikael Killerich, formand for Hedens Golfklub, slutter sin beretning om klubmesterskabet med at pointere, at det ikke kun handler om at vinde. Det sociale samvær og god af motion 4 timers gå-tur både lørdag og søndag, det er heller ikke så ringe endda og kan i høj grad anbefales.