HAVREDAL Det var svært ikke at slå en latter op, da jeg forleden aften besøgte Havredal Kulturhus, mens seks amatørskuespillere var i gang med at opføre et par stykker af de 13 sketchs og tre sange, som skal opføres to gange lørdag den 25. marts, når der holdes revy og forårsfest.

I et par årtier har der n gang årligt været afholdt forårsfest og dilletant i forsamlingshuset, men i år er dilletanten skiftet ud med revy med titlen Havredal set fra oven.

Instruktør gennem de sidste 4 år, Gurli Vinther fortæller:

- Vi har ændret konceptet til revy og selv skrevet teksterne, dog med lidt hjælp udefra. Det bliver en revy både med lokale, genkendelige hændelser, om nogle kendisser og om emner, som har været diskuteret i offentligheden, fx har vi et stykke om forholdene på plejehjemmene og et om to kommunalarbejdere, der sladder om nogen fra Havredal. Vi er selvfølgelig spændte på, hvordan folk tager imod revyen, men alt er kærligt ment, og siges med et glimt i øjnene. Den skal ses som en hyldest til byen.

62-årige Arne Grønkjær, fra Havredal, har været en del af det lokale dilletant-team i mange år.

- Det er sjovt. Vi har nogle hyggelige øve-aftener. Det kan være lidt svært at få folk til at blive en del af vores team, folk har ikke tid, men det kan kun anbefales, at man prøver kræfter med det. Det giver et godt socialt samvær og, hvis man er tilflytter, får man mulighed for at lære folk at kende. Man lærer hinanden at kende på en anden måde, end hvis man bare mødes til en fest. Jeg er den eneste mand, som er med i år, så jeg håber, at der melder sig flere til næste år, man kan jo aldrig vide, hvor mange år jeg kan holde til det endnu, siger Arne. I år skal han huske 80 replikker mod 300 sidste år.

Udover selv at have skrevet det meste af revyen, står de seks skuespillere også for alt, lige fra scenografien til kostumer.

- Hver enkelt skuespiller har selv ansvaret for at finde kostumer til deres roller, men vi taler meget frem og tilbage om, hvad vi skal have på. Kostumerne udvikler sig gennem øve-aftenerne, ligesom replikkerne og scenerne gør. Vores sketch om to kommunalarbejdere foregik i starten i en bar, men nu foregår den på en rasteplads. Så vi udvikler os hele tiden, og ændrer til vi er tilfredse.

Udover Arne og Gurli er Birte Donslund, Jane Laursen, Ranva Funderskov og Kirsten Saugmann på holdet.

Forårsfestdagens forløb

Revyholdet afholder generalprøve for alle, der har lyst, først på eftermiddagen. Her kan der købes kaffe, kage, øl og sodavand.

Til aften skydes selve forårsfesten i gang. Først opføres revyen, som efterfølges af lækkert mad la Mie, samt kaffe og kage. Rosenband Duo vil så spille op til dans. Festen er arrangeret af Havredal Borgerforening.

Til aftenarrangementet er tilmelding nødvendig. I den skrivende stund er der allerede tilmeldt 90 gæster.