Havredal - et fyrtårn holdt jubilæum

Der var mødt gæster op fra det meste af Danmark.

På den lange talerliste stod blandt andet Ulrik Wilbæk, Karin Gaardsted, tidligere elev og elevrådsformand Troels Søgaard Olsen samt Inge Lise Sterup i egenskab af formand for Havredal Borgerforening.

Ulrik Wilbæk havde fokus på uddannelsens store succesrate hvad angår beskæftigelse efter endt uddannelse. Han havde mødt de unge på vælgermøderne og mærket, hvor meget de brændte for deres udddannelse i Havredal. Det er en uddannelse, der giver livsduelighed, stolthed og rank ryg. sagde han blandt andet.

Karin Gaardsted havde fokus på, at man rent politisk skal sikre, at også unge med særlige behov har mulighed for at vælge på uddannelsesmarkedet.

Tidligere elev Troels Søgaard Olsen sagde: Den uddannelse er alle pengene værd!

Havredal Borgerforenings formand Inge Lise Sterup rettede fokus mod det gode samarbejde mellem byen og skolen.

Havredal Praktiske Uddannelser er et fyrtårn i uddannelsesverden for unge med særlige behov.