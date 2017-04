Havevarme med grønnere samvittighed

HUS-HAVE Man trænger i den grad til at komme ud på terrassen og i haven efter en lang, våd og kold vinter men ind i mellem kan det kræve stærk viljestyrke at sætte sig ud og nyde et par spinkle solstråler på en råkold forårsaften.

En terrassevarmer kan hjælpe viljen lidt på vej, og man kan faktisk gøre det uden at skulle skamme sig over at fyre for meget CO2-uvenlig varme af.

For vist er det optimale blot at vente eller tage en ekstra trøje på, men der er faktisk varmekilder til udendørs brug, som man kan benytte uden at være en klimagris.

Først og fremmest skal man helst undgå de gasdrevne terrassevarmere. Det er dem, der er flest af, og det er lidt skidt, for de bruger fossile brændsler, som bidrager til drivhuseffekten.

Men man kan sagtens anvende elektriske terrassevarmere eller små ovne/pejse eller bålfade til brænde. Stadig mere af vores elektricitet hentes fra vedvarende energikilder, og fyring med brænde anses for CO2-neutralt.

De eldrevne terrassevarmere fungerer enten som infrarøde varmere eller som varmereflektorer. Den infrarøde varmer sender infrarøde stråler ud, som varmes op, når de rammer personer eller ting. Det betyder, at energien bruges på opvarmningen af det, den skal ikke af luften. Reflektorvarme minder om en toaster: Varmen kommer af at varme luften op. Reflektorvarmere er dyrere i drift men billigst i anskaffelse.

Et bålfad eller en lille terrassepejs eller ovn er en ret simpel varmekilde, som har fordele og ulemper. Miljømæssigt er man helt på den grønne gren, til gengæld kan det være svært at styre mængden af varme og tiden, den skal brænde.